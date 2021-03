Koolen wint van Van Deurzen bij RvS

Melkveeondernemer Kees Koolen heeft een juridisch gevecht met (voormalig) pluimveeondernemer Van Deurzen gewonnen bij de Raad van State.

Het ging om de natuurvergunning van een pluimveebedrijf in Groesbeek, dat na een executieverkoop in 2016 in handen van Koolens bedrijf Dutch Dairy Genetics is gekomen.

Vergunning blijft op naam nieuwe eigenaar

De vroegere eigenaar wilde de vergunning die op het bedrijf rust verkopen, en maakte daarom bezwaar tegen een besluit van provincie Gelderland om de vergunning na de verkoop op naam van de nieuwe eigenaar te zetten. Bij de rechtbank Gelderland kreeg de ondernemer aanvankelijk gelijk, maar de Raad van State oordeelt nu anders. De provincie heeft het destijds goed gedaan en de vergunning blijft op naam van de nieuwe eigenaar, die daar niet apart voor hoeft te betalen.