Geitenhouders moeten antibiotacagebruik melden per april

Geitenhouders met 25 of meer geiten moeten vanaf 1 april hun antibioticagebruik melden bij ofwel de databank van Platform Melkgeitenhouderij ofwel die van IKB Nederland.

Dit meldt overheidsdienst RVO. Beide organisaties zijn officieel aangewezen als databank voor de antibioticaregistratie. Het melden van het antibioticagebruik hoeft in de praktijk weinig inspanning te kosten. Geitenhouders kunnen hun databank namelijk ook machtigen om diergegevens uit het I&R-systeem te halen.

Dierenartsen

Ook dierenartsen melden gegevens in de databank. In deze melding staat wanneer ze een diergeneesmiddel afleveren of aan geiten geven. Ook melden ze welke geiten dit middel krijgen. Dit doen ze in de databank die de geitenhouder zelf heeft gekozen. De dierenarts moet vanaf 1 april 2021 ook een bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan opstellen.