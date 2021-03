Friesland: verplichte check op weidevogels

Als het aan de provincie Friesland ligt, mogen boeren pas het land op nadat een vogeldeskundige het land gecontroleerd heeft op aanwezigheid van vogelnesten.

Het voorstel is een poging om de weidevogels nog beter te beschermen. Dit nieuws werd het eerst gebracht door de Leeuwarder Courant en kan op social media op veel verontwaardiging rekenen.

Zorgplicht weidevogels

Volgens bestaande wetgeving hebben boeren al zorgplicht over de weidevogels op hun landbouwgrond, maar in de praktijk is niet altijd te controleren of daar ook aan wordt voldaan, is de motivatie van de provincie om nog een stapje verder te gaan. Een boer kan immers zeggen dat een nest niet is opgevallen en per ongeluk de maaier of bemester over is geweest.

De controleplicht zou gaan gelden voor zogenaamde weidevogel-kansgebieden, wat neerkomt op bijna een derde van het oppervlakte van de Friese landbouwgronden.

Het Friese CDA vindt de regels alvast onwerkbaar. Het voorstel maakt deel uit van de omgevingsverordening en staat in het najaar op de vergaderagenda van de Friese Staten.