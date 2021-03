FDF pleit voor wederopstanding Landouw Collectief

Farmers Defence Force (FDF) vindt het tijd om opnieuw met alle belangenbehartigers in de landbouw een collectief te vormen.

Voorzitter Mark van den Oever zegt woensdag 24 maart daarvoor een bericht uit te sturen naar alle clubs.

Krimp veestapel

“Met alle rapporten en krimp van de veestapel die er nu op ons af lijkt te komen, is het hoog tijd dat we als landbouw weer een front gaan vormen.” Hij zegt Aalt Dijkhuizen, die tot april 2020 de onafhankelijk voorzitter van het toenmalige Landbouw Collectief was, al benaderd te hebben. Dijkhuizen reageerde positief, aldus Van den Oever. “Maar Aalt had wel één voorwaarde: het moet een breed collectief worden. Dus met LTO en iedereen, dezelfde samenstelling als bij Landbouw Collectief 1.0. Dus bij deze mijn oproep aan alle landbouworganisaties. We hopen van harte dat jullie mee willen doen met Landbouw Collectief 2.0.”, aldus de FDF-voorzitter.

Het idee komt bij bestuurslid Sieta van Keimpema vandaan, vertelt Van den Oever vanaf zijn trekker. “In eerste instantie hadden Jos (Ubels, bestuurder FDF, red.) onze scepsis, maar besloten er toch voor te gaan.”