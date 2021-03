Drenthe stelt opkoopregeling stikstof open

Boeren in de provincie Drenthe kunnen zich deze maand inschrijven om mee te doen aan de opkoopregeling in het kader van stikstof.

De regeling is bedoeld voor veehouderijen die een uitstoot hebben die leidt tot stikstofneerslag van meer dan 2 mol per hectare per jaar op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Boeren die mee willen doen kunnen dit checken via de aankoopcalculator in Aerius.

Ranking

Andere provincies gingen Drenthe voor in de openstelling van de landelijke regeling om stikstof te verminderen. Bedrijven die zich inschrijven, krijgen naar aanleiding van een ranking te weten of de provincie ook echt tot opkoop overgaat. Deze ranking is mede gebaseerd op de stikstofwinst die geboekt wordt. Het doel van de overheden is om de beschikbare uitkoopmiljoenen zo efficiént mogelijk in te zetten.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden van 18 maart tot 31 maart via de website van de provincie Drenthe. Na 1 april zal met een aantal veehouders een oriënterend gesprek plaatsvinden. Drenthe kent 12 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.