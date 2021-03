Dierenartsen vaker besmet met ESBL-bacteriën

Dierenartsen en hun assistenten zijn vaker besmet met ESBL-bacteriën dan mensen die niet met dieren werken, blijkt uit onderzoek van het RIVM.

ESBL is een enzym dat ervoor zorgt dat bacteriën resistent worden tegen veel antibiotica. Daardoor zijn infecties niet of minder goed te behandelen.

Huisdieren of vee

Volgens het gezondheidsinstituut is het aannemelijk dat dierenartsen besmet zijn geraakt door het contact met dieren tijdens hun werk. Maar omdat veel van hen in contact zijn geweest met zowel huisdieren als vee, is het niet mogelijk om een specifiek dier als bron van de besmettingen aan te wijzen.

Ontlasting

Het RIVM onderzocht de ontlasting van 482 dierenartsen en dierenartsassistenten. Antibioticaresistente bacteriën kunnen in de darmen zitten van gezonde mensen en dieren zonder dat zij daar last van hebben. Maar ze kunnen ook infecties veroorzaken. De bacteriën worden onder andere via de ontlasting van dieren verspreid.

Mensen zelf belangrijkste bron van besmettingen

In een eerder onderzoek stelde het RIVM vast dat mensen zelf de belangrijkste bron van besmettingen zijn door ESBL-bacteriën. Meer dan 60% van de besmettingen wordt veroorzaakt door contact met andere mensen.