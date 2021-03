210.000 aanvragen voor coronasteun via TVL

Sinds de invoering van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in verband met de coronacrisis zijn er in totaal 210.000 aanvragen voor de steunmaatregel binnengekomen.

In totaal heeft het Rijk € 1,9 miljard uitgekeerd. De horeca is de grootste afnemer van deze steunmaatregel. In het vierde kwartaal van 2020 stond de landbouw op de derde plaats, met aanvragen van in totaal € 75 miljoen.

Aanvraagperiode verlengd tot 18 mei

De aanvraagperiode voor TVL voor het eerste kwartaal van 2021, is verlengd tot 18 mei. In deze periode kunnen agrarisch ondernemers met minimaal 30% omzetverlies in het eerste kwartaal van 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 85% vergoed krijgen van de vaste lasten. Voor de land- en tuinbouw geldt bovendien een plus van 21 procentpunt vanwege de hoge lasten voor verzorging van plant en dier.