BoerBurgerBeweging op 1 zetel in peiling IenO

BoerBurgerBeweging (BBB) staat in de peiling van I&O research op 1 zetel, twee dagen voor de verkiezingsdag op 17 maart.

Zoals het er in de peilingen van I&O voorstaat, is er weinig verschil met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Verschil is wel dat een aantal kleine partijen, waaronder BBB maar ook Volt JA21 en Bij1, in de Kamer komen. JA21 zou volgens I&O op 2 zetels uitkomen. Volgens deze peiling zou VVD 3 zetels inleveren, deze gaan vooral naar D66, CDA en PVV. D66 wint 3 zetels, die komen van PvdA, GroenLinks, VVD en CDA. Het CDA zou ook 3 zetels inleveren ten opzichte van de vorige verkiezingen, als deze peiling de uiteindelijke uitslag representeert.

Het onderzoek is een steekproef onder respondenten van I&O en is gedaan van vrijdag 12 tot maandagochtend 15 maart. In de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van de peilingen van I&O, Ipsos/Eenvandaag & Kantar, komt BBB niet voor in de peilingen.