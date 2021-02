Trekkerverkopen in jaren niet zo laag als in 2020

In 2020 werden 2.581 landbouw- en smalspoortrekkers verkocht. Dat is het kleinste aantal verkochte trekkers in jaren. Dat blijkt uit de maandelijkse update over trekkerverkopen van branchevereniging Fedecom.

Hoewel de verkopen in december vorig jaar ongeveer gelijk waren aan 2019 en hoger dan in 2018, kwamen de verkopen over het gehele jaar veel lager uit. In 2019 werden 2.866 trekkers verkocht, in 2018 nog 2.820 en in 2017 2.971.

Volgens Fedecom komt de daling vooral door onzekerheid in de markt. Onder andere onzekerheden rondom stikstof, melkprijzen en prijzen in de aardappelmarkt zorgen voor uitstel van de aankoop van nieuwe machines.

Verkoopcijfers per merk

Met een jaar vertraging heeft Fedecom ook de verkoopcijfers per merk bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat John Deere de lijst over 2019 aanvoert met 649 verkochte trekkers. New Holland volgt daarop met een aantal van 600. New Holland maakte nog een flinke spurt in december met 199 verkochte trekkers. Op afstand komen daarna Fendt (427), Case-IH (291) en Massey Ferguson (236) in de lijst van verkochte aantallen over 2019.