Regels voor handel kunstmest aangescherpt

De regels voor de handel in bepaalde kunstmeststoffen (ammoniumnitraten) die kunnen worden gebruikt voor explosieven zijn aangescherpt.

Kopers van kunstmeststoffen moeten zich bij de bestelling en bij de aflevering van kunstmeststoffen identificeren en verkopers moeten zich ervan vergewissen dat de koper de meststoffen beroepsmatig gebruikt.

Sinds 1 februari van kracht

De overheid wil met de aangescherpte regelgeving beter zicht krijgen op de handel in kunstmeststoffen die voor de productie van explosieven kunnen worden gebruikt. De nieuwe regels zijn sinds 1 februari van kracht en gelden in de gehele Europese Unie. De regels gelden voor alle stoffen die als explosieven kunnen worden gebruikt en voor alle handelaren en verkopers die dergelijke stoffen leveren. De nieuwe regels leggen geen extra beperkingen op aan het gebruik of de samenstelling van kunstmeststoffen.

Aantonen en verklaren

Voor boeren en tuinders betekent de aanscherping van de regels vooral dat ze vaker moeten kunnen aantonen wie ze zijn en verklaren waarvoor ze de kunstmeststoffen gebruiken. Afnemers moeten bij de levering aanwezig zijn en tekenen voor ontvangst. De handel is verplicht gegevens van afnemers te vragen en te bewaren.

De kunstmestbranche heeft een website opengesteld met vragen en antwoorden over de nieuwe regels.