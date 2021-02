Noord-Holland verlaagt vergoeding ganzenschade

De provincie Noord-Holland verlaagt de uitkeringen voor schade die ganzen aan gewassen toebrengen van 95% naar 80%.

De wijziging gaat vanaf 1 mei in. Boeren met een bedrijf in een beschermd Natura 2000-gebied krijgen nog wel een volledige vergoeding, omdat zij geen ganzen mogen verjagen. In Noord-Holland liggen negentien van dit soort natuurgebieden die Europees beschermd zijn. Schade door ganzen die in de winter vreten in zogenoemde ‘ganzenfoerageergebieden’ en 500 meter daarbuiten, wordt in de winter wel voor 100% vergoed. Na de rustperiode gaat de schadevergoeding weer naar 80%.