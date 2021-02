LTO heeft nieuwe bestuurders voor Klimaat en Ondernemerschap

Varkenshouder Eric Douma gaat zich bij LTO Nederland bezighouden met de portefeuille Ondernemerschap & Onderwijs. Akkerbouwer Edwin Michiels uit het Limburgse Horst-Melderslo neemt de portefeuille Natuur, Klimaat & Energie op zich.

Voor de portefeuille Bodem & Water is LTO nog bezig met de selectieprocedure. De bestuurders zijn benoemd voor een periode van drie jaar.

Herkozen op huidige post

De afgelopen maanden konden leden van LTO zich melden bij hun belangenbehartiger om de verschillende thema’s op te pakken. Een aantal bestuurders is herkozen op hun huidige post, zoals Trienke Elshof, die met haar portefeuille Platteland & Omgeving onder andere verantwoordelijk is voor het stikstofdossier. Jeannette van de Ven blijft bij Gezonde Dieren en Joris Baecke gaat verder met Gezonde Planten.

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak zegt vertrouwen te hebben in deze mensen: “Dit is een team waarvan ik zeker weet dat ze tot het uiterste gaat, altijd vanuit de verbinding binnen onze diverse sector. We staan voor grote opgaven in Den Haag, Brussel en de maatschappij maar komen met deze club, uit alle geledingen van onze vereniging, goed beslagen ten ijs.”