Kamer wil luchtwasser uit Maatlat Duurzame Veehouderij

De Tweede Kamer wil dat luchtwassers worden geschrapt uit de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV).

Een meerderheid van SP, GroenLinks, D66, PVV, Denk, Krol en Van Kooten steunden een motie die Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren in 2018 heeft ingediend, maar die al die tijd niet in stemming is gebracht. De partijen willen de luchtwasser schrappen van de lijst omdat ze ernstige twijfels hebben over de effectiviteit van luchtwassers om geur en ammoniak uit de lucht te halen. Bovendien vinden de partijen dat luchtwassers bijdragen aan een slecht stalklimaat en het risico op stalbranden vergroten.

MDV staat aan de basis van fiscale aftrekmogelijkheden

Als een stal voldoet aan de eisen van de maatlat duurzame veehouderij kunnen ondernemers fiscale aftrek krijgen, in het kader van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Ook kan een MDV-certificaat toegang bieden tot andere subsidie- of borgstellingsregelingen.

Luchtwassers zijn belangrijk, mede voor omgeving

Schouten ontraadde de motie destijds. Ze vindt dat luchtwassers een belangrijke functie hebben, ook naar de omgeving toe. Het schrappen van de luchtwassers uit de MDV zou ook daar een enorme impact hebben.