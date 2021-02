Invallen in België en Nederland in onderzoek mestfraude

Vlaamse en Nederlandse justitie hebben vandaag tientallen huiszoekingen gedaan in Vlaanderen en ook in Nederland in verband met een onderzoek naar mestfraude.

Vlaamse media berichten daar over. Er is een speciaal grensoverschrijdend Joint Investigation Team opgestart, aldus Vlaamse media. Het Nederlandse Openbaar Ministerie kon dit nog niet bevestigen. Op basis van wat Vlaamse media melden, zijn de meeste invallen gedaan in Vlaanderen. De autoriteiten vermoeden overtreding van de mest- en milieuwetgeving en hebben naast een actie van opsporing en politie ook een bestuurlijke actie opgezet via de afdeling Handhaving van het ministerie van Omgeving en de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij, schrijft Vilt.be. Handhavers zijn vandaag op de verdachte locaties. “Wie zich schuldig maakt aan illegale praktijken, moet daar zonder pardon voor gestraft worden”, zegt Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Omgeving, aldus Demir in een persbericht. Over de inhoud van het onderzoek zijn geen details vrijgegeven. Meer nieuws volgt.