Flevoland zoekt suggesties voor emissiebeperking

De provincie Flevoland vraagt agrarische bedrijven in kaart te brengen hoe zij denken de uitstoot van stikstof en ammoniak te kunnen reduceren.

Bijvoorbeeld vanuit stallen of door andere bedrijfsmaatregelen. De provincie vraagt hen daarom een enquête in te vullen en suggesties aan te dragen. Op basis van de reacties wordt bekeken voor welke maatregelen het meeste draagvlak bestaat. Vervolgens wordt gekeken of een of meerdere maatregelen opgenomen kunnen worden in een subsidieregeling of ander stimuleringsproject. Zodra hier meer over bekend is, wordt hierover door de provincie bericht.