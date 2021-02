BIJ12: aanmelden taxatie ganzenschade tot 15 maart

Boeren met grond binnen een aangewezen ganzenfoerageer- of ganzenrustgebied moeten hun percelen voor 15 maart 2021 aanmelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in faunaschade op basis van een automatische taxatie.

Het gaat om grondgebruikers in de provincies Friesland, Groningen, Utrecht en Gelderland. In de overige provincies geldt deze ‘Autotax’ van dergelijke percelen niet. Registreren en aanmelden is kosteloos en moet online via MijnFaunazaken. Dat meldt BIJ12.

Wijziging ganzenbeleid

Voorheen hoefden percelen binnen aangewezen foerageer- en rustgebieden niet door de grondgebruiker aangemeld te worden. Sinds een wijziging in het ganzenbeleid van de vier bovengenoemde provincies in 2019 is dit echter wel nodig. Is de online aanmelding voor 15 maart niet binnen? Dan geeft BIJ12 geen opdracht voor taxatie en krijgt u geen tegemoetkoming faunaschade.