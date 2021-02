BBB: verklaringen binnen in Nederlandse kieskringen

De nieuwe politieke partij BoerBurgerBeweging (BBB) verwacht in alle kieskringen van Nederland mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Caroline van der Plas, oprichtster politieke partij BoerBurgerBeweging. - Foto: Rias Immink

De partij van lijsttrekker Caroline van der Plas heeft de laatste weken hard gelobbyd om met name in de grote steden Rotterdam en Den Haag de benodigde twintig ondersteuningsverklaringen te krijgen voor deelname aan de verkiezingen. Aanhangers van de partij hebben in Rotterdam en Den Haag bij het stadhuis gestaan om voldoende handtekeningen bij elkaar te krijgen. Alleen in de twintigste kieskring, op Bonaire, is het niet gelukt om de benodigde ondersteuningsverklaringen te bemachtigen. Daardoor zal de bevolking daar niet op BBB kunnen stemmen.

Nieuwe partijen moeten uiterlijk 1 februari alle benodigde documenten bij de Kiesraad inleveren om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. Komende week zal duidelijk worden welke partijen uiteindelijk deel zullen nemen aan de verkiezingen.