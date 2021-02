Aantal aanvragen derogatie nagenoeg gelijk

Het aantal aanvragen om gebruik te maken van derogatie op mestnormen is dit jaar 1% gedaald.

In de aanvraagperiode, die op 31 januari sloot, zijn bij RVO 16.854 aanvragen geregistreerd, vorig jaar waren dat 17.035.

Kiezen tussen bovengronds uitrijden en derogatie

De controles die RVO in het kader van derogatie zal uitvoeren, kunnen leiden tot een bijstelling van het aantal geregistreerde bedrijven in 2021, schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Bedrijven die gebruikmaken van de Vrijstelingsregeling voor bovengronds uitrijden van mest, moeten dit jaar kiezen tussen bovengronds uitrijden en derogatie, omdat een combinatie niet meer mogelijk is.

De laatste jaren daalde het aantal derogatiebedrijven.