Stikstofplan Groene Hart bijna gebruiksklaar

Naar verwachting gaat het plan van een groep melkveehouders uit het Groene Hart om stikstofruimte te reduceren en deze deels te verkopen aan de Rotterdamse haven in de loop van deze maand van start.

De verwachting is dat de betrokken provincies Zuid-Holland en Utrecht de provinciale beleidsregels voor intern en extern salderen van stikstofruimte half januari zullen publiceren. Dan kan de pilot verder in de praktijk worden gebracht. De Rotterdamse haven zegt interesse te hebben in de stikstofruimte, maar er is nog niets gekocht. Via aanpassingen van de stal verwachten ze 70% minder stikstof uit te stoten. Een groot deel van de ruimte komt ten goede aan de natuur.

Landbouwminister Carola Schouten omarmde het plan eerder. Zij is van plan 18 januari op werkbezoek te gaan in de regio.