RVO: 98% van de GLB-subsidies beoordeeld

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op 31 december 2020 98% van de aanvragen basis- en vergroeningsbetalingen beoordeeld.

Dat is iets meer dan vorig jaar, toen op datzelfde tijdstip 96,3% van de aanvragen beoordeeld was. Als doel had RVO gesteld om op de laatste dag van het jaar 95% te hebben beoordeeld. Dat meldt RVO.

Uitbetalingen door RVO

De directe betalingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bestaan naast de basis- en vergroeningsbetaling uit extra betalingen voor jonge landbouwers en de graasdierpremie. De status van de aanvragen is te vinden op mijn.rvo.nl. RVO is vanaf 1 december 2020 gestart met de uitbetalingen. Uiterlijk 30 juni 2021 moeten alle subsidie-aanvragen afgerond zijn.