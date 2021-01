Provincie trekt vergunning mestverwerker definitief in

De voorgenomen mestvergister in Marrum komt er toch niet.

De provincie Friesland trekt de vergunning in en heeft daar geen beroep tegen ontvangen. Bewoners van het Friese dorp waren tegen de komst van de biovergister. De zaak loopt al lang. In 2017 schreef de Leeuwarder Courant over een groep bewoners onder de naam No Shit!, die tijdens de gemeenteraadsvergadering hun grieven over de komst van de vergister uitten.

Geen concrete stappen

De vergunningen voor de bouw van de biovergister werden al in 2008 en 2011 afgegeven, maar sinds die tijd zijn er geen concrete stappen ondernomen om de installatie ook echt te bouwen. Stichting Duorsum Marrum (Duurzaam Marrum), heeft daarom vorig jaar bij de provincie gevraagd om het intrekken van de vergunning en ook de gemeente drong daarop aan. De beide actiegroepen zijn nu verheugd dat de vergister er alsnog niet komt.