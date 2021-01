Plus gaat extra betalen aan veehouders

Plus komt varkens- en rundveehouders die aan de supermarktketen leveren, tegemoet met een extra financiële bijdrage.

Het gaat hier om de ondernemers die al aan de supermarkt leveren. De supermarkt ziet dat boeren om verschillende redenen een lagere prijs krijgen en wil hen tegemoet komen.

Plus heeft sinds 2019 een eigen, exclusieve gesloten keten met zestien varkensboeren. Ook is er een lijn met Blonde d‘Aguitaine rundvlees wat door negentig boeren wordt geleverd.

Investeren in kwalitatief goed en duurzaam vlees

De supermarktketen heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met boeren en hun vertegenwoordigers uit de eigen varkens- en rundvleesketens. Eric Leebeek, commercieel directeur bij Plus, laat optekenen: ”We steunen onze boeren en zorgen er met deze bijdrage en afnamezekerheid voor dat zij kunnen blijven investeren in kwalitatief goed en duurzaam vlees. Samenwerken en samen investeren in een duurzame toekomst past bij Plus als coöperatie.”

Een aangesloten varkensboer, Geert van Bussel, zegt in het persbericht het gebaar van de supermarkt te waarderen. “Het geeft vertrouwen om de samenwerking met Plus verder te ontwikkelen.”