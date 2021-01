Ontheffing avondklok voor jacht op zwijnen en vossen

Jagers krijgen een ontheffing van de avondklok voor de jacht op wilde zwijnen en vossen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de provincies en de provinciale faunabeheereenheden gevraagd om de ontheffing te regelen, zegt de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging vrijdag. De vereniging is blij dat de overheid het belang van beide soorten jacht onderschrijft.

Jacht op zwijnen vanwege dreiging AVP

De jacht op wilde zwijnen is volop aan de gang. De dieren leven voornamelijk op de Veluwe en in Limburg. Er zijn veel te veel wilde zwijnen. In december klaagden de jagers al dat het niet gaat lukken om voldoende zwijnen af te schieten, omdat de dieren door de coronadrukte in de bossen steeds verder wegduiken. Jacht op wilde zwijnen is onder meer belangrijk om de kans op een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) te voorkomen en vanwege de verkeersveiligheid.

Weidevogels

Deze tijd is volgens jachtexperts ook het meest effectief voor de jacht op vossen. Binnenkort gaan weide- en akkervogels nestelen en vossen roven die nesten leeg, terwijl deze vogelsoorten het al heel moeilijk hebben. Ook rond pluimveebedrijven met een vrije uitloop zijn vossen ongewenst.