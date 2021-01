Madlener en Graus opnieuw op PVV-lijst Tweede Kamer

Landbouwwoordvoerders Barry Madlener en Dion Graus zijn opnieuw verkiesbaar voor de Tweede Kamer.

Op de kandidatenlijst voor de PVV staan beide heren op respectievelijk plaats 10 en 13. Graus behoort daarmee tot de langst zittende Kamerleden. Hij zit 14 jaar in de Tweede Kamer.

De excentrieke PVV‘er zet zich vooral in voor dieren. Hij heeft onder andere gezorgd voor invoering van de dierenpolitie en het noodnummer 144 red een dier. Madlener, die enkele jaren geleden het landbouwdossier van Graus over nam, zit 11 jaar in de Kamer.

Op de kandidatenlijst van de PVV staan veel bekende gezichten. In de peilingen staat de partij van Geert Wilders op 18 tot 22 zetels.