Kamer: paal en perk aan zonneparksteun

De Tweede Kamer wil paal en perk stellen aan de subsidiestroom naar het buitenland voor in Nederland aangelegde zonneparken.

CDA en SGP hebben Kamervragen gesteld naar aanleiding van publicaties van het AD. Ook andere VVD, PvdA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks willen opheldering van het kabinet.

Volgens het journalistieke onderzoek zijn 25 van de 33 grootste zonneparken in Nederland in handen van buitenlandse investeerders die daarmee € 889 miljoen aan subsidie zouden opstrijken.

Lokaal eigendom

CDA-Kamerlid Agnes Mulder vraagt hoe dat te rijmen valt met het streven uit het Klimaatakkoord dat 50% van de zonneparken in lokaal eigendom zou moeten zijn. Nu is 4% van de productie door zonneparken in lokaal eigendom, zegt Mulder. Volgens haar komt door de buitenlandse investeringsinmenging de bewonersparticipatie in het gedrag en mogelijk ook de goede ruimtelijke inpassing.

Kamerleden Chris Stoffer en Roelof Bisschop (beiden SGP) willen dat de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ervoor zorgen dat er geen zonneparken komen op goede landbouwgrond. “De aanleg van zonneparken op vruchtbare landbouwgronden is een ongewenste ontwikkeling.”