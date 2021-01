FDF beticht D66‘er Sigrid Kaag van smaad

Farmers Defence Force (FDF) beticht D66-minister Sigrid Kaag van smaad jegens de boerenactiegroep.

Een advocaat van FDF heeft een aangetekende brief laten bezorgen bij de politica, met het verzoek om de immateriële schade van € 20.000 te vergoeden.

Het draait op een uitspraak van Kaag in Nieuwsuur afgelopen week over de avondklokrellen. Kaag verwees naar de boerenprotesten van meer dan een jaar geleden en noemde Farmers Defence Force als aanstichter van het omrijden van hekken. FDF stelt in hun brief dat ze niet betrokken waren bij het omrijden van hekken of het bedreigen van journalisten, zoals Kaag zegt.

Brief naar NRC

FDF is het zat dat ‘politici en vertegenwoordigers van de media, grenzen overschrijden die de eer en goede naam van FDF aantasten’. FDF heeft dus nog meer doelwitten als het gaat om vergelijkingen tussen boerenprotesten en de rellen van afgelopen week. Vanwege een column van Tom Jan Meus heeft FDF ook NRC een brief gestuurd. Ook andere politici en tv-programma’s hebben volgens FDF zich schuldig gemaakt aan smaad en laster.