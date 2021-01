Brabantse boeren bouwen nieuwe stallen in België

Veel boeren uit Noord-Brabant hebben de afgelopen jaren de overstap naar België gewaagd.

Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant naar aanleiding van publicaties door het Belgisch Staatsblad. Het gaat om zowel uitbreidingen van bestaande bedrijven die een nieuwe stal bouwen, als de start van een nieuw bedrijf.

Stikstofregels

De motivatie voor ondernemers om in België te gaan boeren, zijn de soepelere stikstofregels daar. Vanwege de Nederlandse stikstofcrisis is het lastig en soms zo goed als onmogelijk om een vergunning voor een stal of veehouderij te bemachtigen.

De afgelopen jaren liep het aantal Brabantse boeren alleen al in de grensdorpen op tot enkele tientallen. Het merendeel runt (mega)stallen met duizenden dieren. Inwoners van de grensstreek maken zich steeds meer zorgen.

Onvrede onder Belgische politici en burgers

Omroep Brabant ziet in de Belgische grensstreek dat zo’n 45 bedrijven in handen zijn van Nederlanders. Ook in de rest van België zijn veel Brabanders actief. Veel van de boeren wonen nog in Nederland, tot onvrede van Belgische politici en burgers, die de samenhang in hun dorpen zien verdwijnen.