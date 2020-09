Van der Plas wil eigen beweging aanvoeren

Caroline van der Plas heeft zich als eerste kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van de Boer Burger Beweging (BBB), die op 17 maart aan de Tweede Kamerverkiezingen deelneemt.

De kandidaatstelling voor de lijsttrekker is tot 22 september opengesteld.

Van der Plas is voorzitter en medeoprichter van de BBB, daarnaast is zij onder meer actief als landbouwjournalist voor de landbouwbladen van Agrio. Van der Plas heeft aangekondigd haar journalistieke werk neer te leggen vanaf het moment dat de BBB een besluit heeft genomen over de kandidaten op de kieslijst. De algemene ledenvergadering van de BBB besluit op 17 oktober over de kandidatenlijst.

Negen boeren en drie burgers

Tot nu toe zijn negen burgers en drie boeren voor de lijst gekandideerd. Van der Plas: “Deze lijst wordt de komende tijd nog verder uitgebreid. Gesprekken met nieuwe kandidaten zijn gaande.” BBB streeft naar minimaal één kandidaat in ieder kiesdistrict.