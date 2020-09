Sorghumareaal in Europa plust met 18%

Het Europese areaal sorghum is met 375.000 hectare graansorghum en 209.000 hectare kuilvoersorghum 18% groter dan in 2019.

Dat meldt de ketenorganisatie Sorghum ID (International Development). “In alle landen waar een promotieprogramma voor de sorghumteelt is uitgevoerd, neemt het areaal toe”, constateert de organisatie. Sorghum is een droogtetolerante plant. Het zaad wordt gebruikt als voedsel, veevoer en voor de drankproductie.

Vooral groei in Centraal-Europa

Het areaal graansorghum is het meest gegroeid in Centraal-Europa, met een plus van 85% in Oostenrijk en 50% in Hongarije. In West-Europa is ook aanzienlijke vooruitgang te zien in de sorghumteelt met plus 21% in Frankrijk en 10% erbij in zowel Spanje als Italië.

In Oost-Europa worden verschillen waargenomen, van 25% areaalkrimp in Roemenië tot stabiliteit in Bulgarije en sterke stijgingen in Rusland (plus 15%) en Oekraïne (plus 29%).

Voor kuilvoersorghum zijn de trends per land vergelijkbaar.