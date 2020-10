RLi onderzoekt economische kansen kringlooplandbouw

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) gaat onderzoeken hoe kringlooplandbouw gerealiseerd kan worden in combinatie met een gezonde sector, waarbij ondernemers goed een boterham kunnen verdienen.

Dat zegt RLi-voorzitter Jan Jaap de Graeff in de Tweede Kamer. Het onderzoek moet concreet handen en voeten geven aan de wijze waarop de landbouw kan veranderen.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot is blij het met het onderzoek. Hij vindt dat het ministerie zich nu veel te veel gedraagt als planbureau met veel oplossingsrichtingen, maar waar te weinig keuzes worden gemaakt.

Gedwongen tot schaalvergroting

RLi wil economie en ecologie met elkaar verbinden. “Ik denk dat we dingen willen die bijten met het verdienmodel waarin de sector nu werkt”, aldus onderzoeker Krijn Poppe van RLi. Boeren worden nu gedwongen tot schaalvergroting. “Dat is op zich niet slecht, maar het zet boeren onder druk. Als we daar de milieuregels voor ecologie bovenop gaan zetten, brengt het boeren in een lastig parket”, vindt Poppe. Hij denkt aan mogelijkheden om de samenleving meer te laten betalen voor diensten als water en biodiversiteit, maar wellicht leidt het onderzoek ook tot andere oplossingen.