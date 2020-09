PVV: Brabant moet aangifte doen tegen dieractivisten

De PVV Brabant vindt dat de provincie Brabant aangifte moet doen tegen de dierenactivisten die vorige week vrijdag op illegale wijze demonstreerden door op het dak van het provinciehuis te klimmen.

Zeker nu bekend is dat de dierenactivisiten van Animal Rebellion volgende maand voor de rechter moeten verschijnen wegens het bezetten van het kantoor van de ZLTO.

Erfvredebreuk

PVV-woordvoerder Maikel Boon: “Deze doorgedraaide activisten trekken zich van de wet niets aan, maar de wet is helder: erfvredebreuk en lokaalvredebreuk zijn verboden en het zou goed zijn als de provincie het signaal afgeeft dat deze vormen van intimidatie niet worden geaccepteerd. Verder is de PVV zeer dankbaar voor het kordate optreden van de politie afgelopen weekend en we vragen dan ook of de provincie de betrokken agenten wil bedanken.”

Statenvragen

De fractie heeft Statenvragen gesteld naar aanleiding van beide acties door de dierenactivisten. De partij vraagt zich af of het college inmiddels inziet dat criminele acties van radicale dierenactivisten het lokale gezag ondermijnen. Ook is de fractie van mening dat radicaal dierenactivisme onder georganiseerde criminaliteit moet vallen.