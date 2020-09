Oproep aan banken om financiering veehouderij te stoppen

Dierenbeschermers van de organisatie World Animal Protection (WAP) roepen financiële instellingen op om te stoppen met investeren in met wat zij de vee-industrie noemen.

Onderdeel van de actie is een open brief aan banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Hierin roepen zij de instellingen op om dieren en de planeet te beschermen en te investeren in een ander voedselsysteem dan waar ze nu volgens WAP in investeren.

Halvering van productie en consumptie dierlijk product in 2040

WAP wil naar een voedselsysteem dat diervriendelijker is en meer plantaardig, met een halvering van de productie en consumptie van dierlijke producten in 2040. En ‘circulair en duurzaam wordt’, in elk geval door de uitfasering van monoculturen zoals soja voor veevoer van productiedieren.

De brief is ondertekend door een groep cabaretiers, schrijvers, presentators, acteurs en experts. Naast WAP ondertekenden ook organisaties als Caring Farmers, Caring Vets, Dierenbescherming, Foodwatch, Milieudefensie, Varkens in Nood en Wakker Dier de oproep.

Antwoord van Agractie

Boerenactiegroep Agractie heeft de actie beantwoord met een eigen open brief. Daarin worden de ondertekenaars van de WAP-brief uitgenodigd voor een bezoek aan boeren en een gesprek over de toekomst van boeren in Nederland.