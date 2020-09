Ook in Zeeland extern salderen vanaf 15 september

Net als in Brabant gaat ook in Zeeland vanaf 15 september de handel in ammoniak van start.

Dan wordt extern salderen voor veebedrijven mogelijk. Ook verleasen van stikstofrechten wordt dan mogelijk. Bij handel in rechten vindt 30% afroming plaats. De stikstofruimte die vrijkomt wordt per natuurgebied geregistreerd. Daarvoor is een regionaal stikstofregistratiesysteem in de maak. Stikstofruimte die bij een transactie niet direct benut kan worden, kan hierin bewaard worden tot een later moment.