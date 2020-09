Mairead McGuinness volgt Hogan op in Europese Commissie

De Ierse christendemocrate Mairead McGuinness volgt de opgestapte Phil Hogan op in de Europese Commissie.

Formeel moet de benoeming van McGuinness nog worden bekrachtigd door het Europees Parlement. McGuiness wordt commissaris voor financiële diensten.

Aftreden om coronaregels

Voormalig landbouwcommissaris Phil Hogan trad af nadat hij in eigen land, maar ook in Europa, onder vuur was gekomen omdat hij een exclusief diner van een golfclub bijwoonde waar de Ierse coronaregels niet werden nageleefd. Eerder had ook al de Ierse landbouwminister Dara Calleary zijn ontslag aangeboden vanwege het bijwonen van het golfdiner.

Landbouwdossier

McGuinness heeft zich in het Europees Parlement onder andere op het landbouwdossier gemanifesteerd. Zij was als rapporteur een van de belangrijke voorvechters van een eerlijke beloning van boeren en tuinders en ze streed tegen oneerlijke handelspraktijken. McGuinness was een van de Europarlementariërs die Frans Timmermans bij diens ondervraging in het Europarlement het vuur na aan de schenen legde met vragen over de landbouw. De Nederlandse Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik werkte samen met McGuinness onder andere bij de rapportage over oneerlijke handelspraktijken.

De Letse Eurocommissaris Valdis Dombrovskis neemt binnen de Europese Commissie de handelsportefeuille van Phil Hogan over.