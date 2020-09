Gemeente Enkhuizen in hoger beroep om geitenbedrijf

De gemeente Enkhuizen gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, die concludeerde dat de vestiging van een geitenhouderij niet in strijd is met het bestemmingsplan.

Het geitenbedrijf zou een grondgebonden agrarisch bedrijf zijn in de zin van het bestemmingsplan, zo luidt de conclusie van de rechtbank. Aanvraag in tijd van geitenstop De aanvraag voor een geitenbedrijf met 1.800 melkgeiten en 200 lammeren kwam in de tijd dat de provincie tevens een geitenstop afkondigde. Er kwam veel kritiek van omwonenden op een mogelijk nieuw geitenbedrijf, vooral vanwege de gezondheidsrisico’s die het met zich mee zou brengen. Toch moest de gemeente de lopende aanvragen behandelen. De gemeente weigerde een omgevingsvergunning af te geven, omdat de activiteiten van het bedrijf niet in het bestemmingsplan zouden passen. Nu moet de gemeente zich – na de uitspraak – opnieuw buigen over de vergunning. Het college heeft nu het verzoek gedaan deze uitspraak te schorsen.