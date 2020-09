Geen meerderheid voor debat over voermaatregel

De Tweede Kamer gaat op korte termijn niet in debat over het stikstofbeleid.

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger vroeg een debat aan om met landbouwminister Carola Schouten te spreken over het afschaffen van de veevoermaatregel. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en oppositiepartijen PVV en SGP zien geen reden om nu een debat te voeren over het stikstofbeleid. Dit najaar staan nog andere debatten gepland over het onderwerp. PvdD, Forum voor Democratie, PvdA en SP steunden het debat wel. “Het duurt nu al zo lang voordat er maatregelen worden genomen, dat het gênant begint te worden”, vindt Frank Futselaar (SP).