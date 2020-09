De Jonge: op zijn minst correlatie tussen Covid-19 en Q-koorts

Het lijkt erop dat mensen in Q-koortsregio’s ernstiger zijn getroffen door het coronavirus Covid-19 dan elders.

Dat zelgt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid tijdens een debat in de Tweede Kamer. “Maar voordat je daarover conclusies trekt, moet je dat wel zeker weten”, zegt De Jonge. Het RIVM gaat onderzoek doen. De minister zegt dat er op zijn minst een correlatie is tussen Covid-19 en Q-koorts. “Wij lopen niet weg voor dat verband, maar je moet dat verband wel goed kennen voordat je weet welke maatregelen je te treffen hebt”, zegt hij in antwoord op vragen van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

Luchtkwaliteit en veehouderij

Naast het onderzoek naar Covid-19 en Q-koorts komt er ook een onderzoek naar de samenhang tussen luchtkwaliteit, veehouderij en het Covid-19. Hoe het onderzoek er precies gaat uitzien, is nog onderwerp van gesprek, zegt minister De Jonge. Het onderzoek wordt uitgevoerd door RIVM, Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit.