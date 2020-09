Campagne tegen drugslabs in Achterhoek van start

Achterhoekse gemeenten en het meldpunt Meld Misdaad Anoniem (M.) zijn deze maand een campagne begonnen tegen drugslabs in het buitengebied van de Achterhoek (Gld.).

Drugscriminelen zouden er gemakkelijk hun weg vinden. Dat meldt LTO Noord.

Anoniem meldpunt

“We zien in Berkelland, net als in de hele Achterhoek, dat drugscriminaliteit toeneemt en extremer wordt”, aldus burgemeester Joost van Oostrum. Volgens Oostrum is het belangrijk dat het anonieme meldpunt meer bekendheid krijgt. “Inwoners zijn zich vaak onbewust van de risico‘s.” Het onafhankelijke meldpunt stuurt jaarlijks zo’n 16.000 meldingen naar de politie. Afgelopen jaar zijn 33 meldingen gedaan van drugslabs in het buitengebied.

Geweld

LTO Noord vindt het belangrijk dat boeren zich bewust zijn van de risico’s en meldmogelijkheden. “Een buitengebied is in het belang van alle inwoners op het platteland, waartoe ook onze leden behoren. Deze vorm van criminaliteit gaat vaak gepaard met intimidatie en geweld. Melden kan veel ellende voorkomen”, aldus LTO-bestuurder in de Achterhoek Martijn Regelink.