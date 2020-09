Boerenprotest: ‘Wat eet jij?’ #Boeren Z-H’

Vrijdagavond 18 september verzamelden zo’n 300 tot 350 boeren met trekkers zich in een weiland in Hoogmade (Z.-H).

Ze vormden daar de tekst ‘Wat eet jij?’ #Boeren Z-H’. De Zuid-Hollandse boeren willen met de actie aandacht te vragen voor het Nederlandse voedsel. Mede-organisator Wilbert van der Post: “Er wordt veel over boeren geroepen door burgers en politiek. Men vindt dat we het in Nederland wel met minder boeren kunnen doen. Tegelijkertijd ligt er wel drie keer per dag goed voedsel op ieders bord, geproduceerd door Nederlandse boeren. We willen mensen bewust maken over datgene wat op hun bord ligt: wordt het geproduceerd door Nederlandse boeren of komt het uit het buitenland?”