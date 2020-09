BIJ12 start uitbetaling schade voorjaarsgras

BIJ12 start deze week met de uitbetaling van schadevergoedingen voor geleden schade aan voorjaarsgras.

Vorige week meldde BIJ12 nog dat de uitbetaling van de grasschade flink vertraagd is, omdat toetsing op adequaat gebruik ‘door omstandigheden’ niet plaats kon vinden. De toetsing, die vereist is voordat er uitbetaald wordt, kan deze week wel plaatsvinden, zo meldt BIJ12.

Bestrijding ganzen

In de toetsing beoordeelt BIJ12 of een verleende ontheffing of vrijstelling om de schade te bestrijden adequaat is ingezet. Het gaat om een ontheffing of vrijstelling voor de bestrijding van voornamelijk ganzen. Voor informatie over eigen dossiers verwijst BIJ12 naar het online portaal MijnFaunazaken.