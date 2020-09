36% ‘vleesminderaars’ voor invoering vleestaks

36% van de mensen die vindt dat er minder vlees gegeten moet worden, ziet iets in de invoering van een vleestaks.

Gemeten naar alle respondenten komt dit neer op 2 op de 10 Nederlanders. Bijna de helft van de ‘vleesminderaars’ denkt dat een hogere prijs via een keurmerk de beste route is. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Direct Research in opdracht van LTO. De meeste mensen (62%) die vinden dat er geminderd moet worden in vleesconsumptie vinden dat voorlichting door het Voedingscentrum het beste middel is.

Politieke kleur van invloed

Uit het onderzoek blijkt ook dat de politieke kleur van invloed is op de vraag of de vleesconsumptie al dan niet omlaag moet. Mensen die stemmen op D66 (85%), GroenLinks (84%) en ChristenUnie (80%) vinden het verminderen van de vleesconsumptie het meest belangrijk. CDA- (43%), Forum voor Democratie- (35%), en PVV-stemmers (34%) vinden dat het minst belangrijk.

LTO is van mening dat een vleestaks niet bijdraagt aan verduurzaming. De belangenclub ziet meer in duurzaamheidsinitiatieven waarbij boeren een meerprijs krijgen als compensatie voor extra inspanningen voor klimaat, natuur, omgeving en/of dierenwelzijn. “Daar hebben we hogere verwachtingen van dan van een generieke belasting op vlees”, aldus LTO.