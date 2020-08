Het neerslagtekort loopt hard op, maandagmiddag noteerde het KNMI een regentekort van 239 mm.

Dankzij de regen van de afgelopen weken komt deze waarde nog niet in de buurt van de bijna 300 mm die in 2018 en recordjaar 1976 werden gemeten op dit moment van het jaar.

Tekort richting 330 mm in land van Maas en Waal

De afwezigheid van regen, gecombineerd met de huidige extreme hitte maakt de verdamping groot en dus loopt het neerslagtekort op. Op de kaart van het KNMI is te zien dat de grootste droogte zichtbaar is in het zuidwesten, zuidoosten en het noordwesten van Noord-Holland. De donkerste plek van de kaart is op maandagmiddag in het land van Maas en Waal, waar het tekort richting de 330 mm gaat.

Het waterschap Rivierenland kan meestal voldoende water aanvoeren via de omliggende grote waterlichamen, maar vraagt boeren wel om verstandig om te gaan met beregening.