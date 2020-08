LTO: wees alert voor nieuwe actie Meat the Victims

LTO vraagt haar leden om extra waakzaam te zijn op mogelijk nieuwe acties van Meat the Victims (MTV), de activisten die vorig jaar mei urenlang een varkensstal in Boxtel bezetten.

LTO is door de Engelse collega-organisatie gewaarschuwd dat op social media gesuggereerd wordt dat MTV weer plannen aan het smeden is. Fanatiek MTV-aanhanger Leah Doellinger plaatste dit weekend de tekst ‘Something big is about to happen’ – Meat The Victims, oftewel: er staat iets groots te gebeuren. Daarbij worden Nederland, Canada, Barcelona, het Verenigd Koninkrijk en Texas genoemd.

Geen acute dreiging

LTO Nederland heeft dit bericht conform eerder gemaakte afspraken gedeeld met de Nationale Politie. Hoewel er op dit moment geen sprake is van een acute dreiging, kan extra waakzaamheid geen kwaad, vindt de belangenbehartiger.

Na de bezetting in Boxtel in mei 2019 zijn er afspraken gemaakt over contactpunten, samenwerking en informatie-uitwisseling tussen ministeries, politie, OM, LTO Nederland en de POV.