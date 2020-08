Hagel- en stormschade in gewassen in Limburg en West-Brabant

Na een plaatselijke zomerstorm hebben boeren schade aan gewassen.

In West-Brabant en Limburg hebben akkerbouwers hun schade gemeld bij hun brede weersverzekering. Bij Vereinigte Hagel heeft Jan Schreuder halverwege woensdag 12 augustus al veertig meldingen binnen. “En dat loopt nog altijd op. De schade die gemeld wordt, is van zowel hagel als storm in allerlei gewassen. Zowel fruitteelt als vollegrondsgroente en akkerbouwgewassen: aardappelen, uien, cichorei en knolselderij.”

Ook bij Interpolis hebben boeren zich met de nodige schade gemeld. Een woordvoerder noemt de omgeving van Roosendaal en Bergen op Zoom. Daar is in korte tijd meer dan 45 milimeter neerslag gevallen.

In de omgeving van Barneveld en Ede is dinsdag 11 augustus in korte tijd door het weer schade aangericht. Dinsdag regende het in die regio tot 50 millimeter in een avond, vergezeld door een onweersbui. Melkveehouder Bakelaar uit Terschuur, een dorp naast Barneveld, ziet schade aan de betonnen sleufsilo als gevolg van een blikseminslag.