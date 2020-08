Cumela: haal GPS-apparatuur preventief van trekker

Cumela adviseert boeren en loonwerkers om GPS-apparatuur niet op trekkers en machines te laten zitten, maar eraf te halen en op een veilige plaats op te bergen.

Verzekeringsadviseur Marcel Elferink van Cumela roept GPS-eigenaren op om hun boerenverstand te gebruiken en de dure apparatuur op een afgesloten plek te bewaren. “Dus deuren dicht en sleutel uit het slot. Zorg er ook voor dat ramen en deuren voldoende inbraak werend worden gemaakt met het juiste hang- en sluitwerk,” aldus Elferink bij Cumela.

Van trekker halen niet genoeg

Van de trekker afhalen en in een kast leggen, is volgens Elferink niet afdoende. “Dat de apparatuur bij elkaar in een ruimte wordt bewaard kan de dieven natuurlijk ook in de kaart spelen, want dan hoeven ze de demontage al niet meer te doen en de buit is al verzameld.”

Check verzekering

Als laatste adviseert Elferink om te kijken naar de verzekering van dergelijke apparaten. Motorrijtuigen en onderdelen daarvan zijn volgens hem vaak uitgezonderd van de inventarisverzekering.