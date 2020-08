Corona-uitbraak bij vestiging Belgian Pork Group

Bij vleesverwerker Westvlees in het Vlaamse Westrozebeke zijn woensdag 5 augustus achttien medewerkers positief getest op het coronavirus.

Dat aantal kan nog oplopen omdat het testen nog doorgaat. Meer dan 200 medewerkers moeten daarom in thuisquarantaine.

Westvlees, dat behoort tot de Belgian Pork Group, kwam de uitbraak in de versnijderij op het spoor via lokale contactopsporing van coronabesmettingen. “Bij tien werknemers van onze versnijderij in de fabriek van Westrozebeke is corona vastgesteld”, zegt Jos Claeys, CEO van Westvlees, in de Belgische media. “Daarom hebben we samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid besloten om de hele afdeling te testen op corona.”

Controle op naleving coronamaatregelen

Claeys wijst erop dat zijn bedrijf controleert of alle voorzorgsmaatregelen worden nageleefd. Werknemers moeten al weken een mondmasker dragen. “Buiten het slachthuis kunnen wij niet controleren”, zegt hij.

Andere vestigingen Westvlees nemen taken over

De activiteiten van Westvlees worden voorlopig overgenomen door andere vestigingen binnen de groep. Die telt in totaal zeven vestigingen, verspreid over België, met 1.600 werknemers en een omzet van rond € 750 miljoen.