Boer op kosten overheid op stikstofcursus

Boeren kunnen nog dit jaar, met een voucher van het ministerie van landbouw, op stikstofcursus. Vanaf begin volgend jaar kan dat ook voor andere onderwerpen waar boeren hun kennis over willen bijspijkeren.

Deze andere cursussen moeten nog wel worden ontworpen. Boeren kunnen vanaf oktober een voucher aanvragen, om een cursus of advies aan te vragen ter waarde van maximaal € 1.500.

Innovatie stimuleren

Het is een van de maatregelen die minister Carola Schouten neemt om innovatie op het boerenerf te stimuleren, zo schrijft ze in een brief naar de Tweede Kamer. De stikstofaanpak en daarbinnen de reductie van de stikstofemissie met behulp van voermaatregelen, heeft hierin de prioriteit. In totaal is er € 45 miljoen beschikbaar uit een potje van € 73 miljoen voor stikstofaanpak.

Database met adviseurs

Schouten wil dat er meer onafhankelijke adviseurs komen. Dus komt er ook een regeling om meer adviseurs op te leiden. Ook mensen die nu al als adviseur werkzaam zijn, moeten zich gaan registreren. Deze coaches moeten zonder winstoogmerk boeren kunnen helpen bij het innoveren in hun bedrijfsvoering. Boeren moeten via een database makkelijk de expertise en vaardigheden van adviseurs kunnen vinden. Dit register moet in het najaar beschikbaar zijn.