Bijna € 39 miljoen voor ruiming nertsenbedrijven

LNV trekt bijna € 39 miljoen uit voor de ruiming van nertsenbedrijven die zijn besmet met corona.

Dat is op basis van een geraamd aantal van 37 bedrijven. Het bedrag staat in het wetsvoorstel dat minister Schouten naar de Kamer heeft gestuurd. Van het bedrag van € 39 miljoen voor de ruimingen komt € 36 miljoen uit de aangepaste begroting van LNV, de resterende € 3 miljoen komt uit het Diergezondheidsfonds. Het aantal besmette bedrijven ligt inmiddels op 43. Op de laatste dag van augustus is ook een besmetting vastgesteld op een bedrijf in Venhorst in de Brabantse gemeente Boekel.

Verplichte beëindiging nertsenbedrijven

De reservering voor het ruimen van bedrijven staat los van de vergoedingsregeling voor de verplichte beëindiging van alle nertsenbedrijven. Afgelopen week werd duidelijk dat de nertsenhouderij definitief eerder moet stoppen. Het Kabinet heeft gekozen voor verplicht stoppen per 1 maart 2021. Daarvoor is een bedrag van € 150 miljoen gereserveerd, inclusief uitvoeringskosten. Dat komt bovenop de eerder al gereserveerde € 32 miljoen voor sloop- en ombouwkosten in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij.