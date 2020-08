Akkoord over afsluiten onbewaakte spoorwegen

ProRail, NS, de gemeente Midden-Drenthe en boeren in de omgeving hebben een akkoord bereikt over het afsluiten van twee onbewaakte spoorwegovergangen.

Er wordt een tijdelijke weg aangelegd als alternatief voor de overgangen.

In mei overleed een machinist op een van de overgangen na een aanrijding met een landbouwvoertuig. Ook afgelopen woensdag 19 augustus vond bijna een aanrijding plaats. De gemeente, ProRail en de NS wilden de overgangen dan ook zo snel mogelijk sluiten. Met de alternatieve weg is dat nu mogelijk.

“We zijn blij dat we de medewerking hebben van de betrokken boeren”, aldus ProRail-directeur John Voppen. “De burgemeester speelde hier ook een belangrijke rol in door haar toezeggingen om alles in goede banen te leiden.”

‘Klaar met onbeveiligde overgangen’

NS-topman Roger van Boxtel zei na een bijeenkomst met machinisten dat hij positieve reacties kreeg op de sluiting. “Iedereen is klaar met deze onbeveiligde overgangen. De machinisten reageerden hier positief op. Veiligheid voor onze medewerkers en reizigers staat voorop.”

Ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is blij met de overeenkomst. “Elk incident op een overweg is er een te veel. We moeten zo snel mogelijk van deze onbeveiligde overwegen af.”