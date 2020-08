Agractie vergoedt weggelopen melk

Boerenactiegroep Agractie gaat de schade vergoeden van weggelopen melk bij een melkveehouder in Oldekerk.

Maandagochtend ontdekte de melkveehouder dat de melktank was opengedraaid en dat 3.000 liter melk weg was gelopen. Het bericht met de waarschuwing dat aangifte gedaan zou worden werd gedeeld via Facebook.

Financiële schade en onzekerheid

Agractie laat in een persbericht weten de schade (geschat op circa € 1.000) te vergoeden uit solidariteit met het gezin. De actiegroep wijst op de financiële schade en op de onzekerheid over veiligheid voor het gezin, dieren en spullen.

Agractie heeft geld ingezameld voor boeren die boetes kregen tijdens de acties dit jaar en vorig jaar. Inmiddels zijn ‘flink wat boetes uitbetaald’ aan deelnemers van de acties. Daarbij blijft het regelmatig niet bij een boeten alleen. Justitie legt regelmatig een cursus ‘verantwoord rijgedrag’ op die al gauw € 1.000 kost.